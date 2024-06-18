Брянские велосипедисты завоевали семь наград на соревнованиях по ВМХ

Брянские спортсмены завоевали семь наград на соревнованиях по велоспорту ВМХ. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

На велодроме Брянского училища олимпийского резерва прошёл шестой этап Кубка России, а также всероссийские и межрегиональные соревнования по велоспорту ВМХ. В них участвовали почти 250 спортсменов из девяти регионов.

В гонке на время и в гонке «Классик» среди девушки 13-14 лет первое место заняла брянская спортсменка Варвара Щепанова. В гонке «Классик» в категории юноши 13-14 лет бронзовая награда досталась Александру Соболеву.

Брянец Егор Иванов завоевал два «золота» среди юноши 15-16 лет. А Артём Шихарев стал вторым в хроногонке и третьим в гонке «Классик» в категории юниоры 17-18 лет.