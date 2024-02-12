Брянские волейболистки стали призёрами Кубка России

Брянские спортсменки стали призёрами Кубка России по волейболу на снегу. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На станции «Горный воздух» на Сахалине прошёл этап Кубка России. В нём участвовали пятнадцать команд. Регион представила женская сборная «Спартак».

В четвертьфинале брянские спортсменки полуфинале обыграли хозяек турнира из клуба «Сахалин-1» со счётом 2:0. Также закончился для «Спартака» и полуфинал с «Локомотивом» из Калининградской области.

В финальной игре брянские спортсменки встретились с командой из Подмосковья «Заречье-Одинцово-2». Матч девушки из «Спартака» проиграли. Они стали серебряными призёрами турнира.