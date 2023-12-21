Брянские хоккеистки сыграли с командой из Саратова

Брянские хоккеистки проиграли матч с женской командой из Саратова. Об этом рассказали в региональном департаменте спорта.

В рамках юбилея Приволжского участка РЖД в Волгограде прошёл хоккейный матч. На льду встретились женские команды «Авангард» из брянского Климово и «Волжанка» из Саратова.

«ЖХК «Авангард» был приглашен на спортивный праздник, потому что о её создании стало известно далеко за пределами нашего региона. Мы развиваемся, стараемся, и это приносит свои плоды», — рассказала капитан команды Мария Гулидова.

Игра между женскими коллективами закончилась со счётом 5:3. Победа досталась «Волжанке».