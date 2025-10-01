Брянский бегун завоевал «золото» чемпионата мира
Брянский бегун завоевал «золото» чемпионата мира. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В городе Нью-Дели в Индии продолжается чемпионат мира по паралимпийской лёгкой атлетике. В соревнованиях участвуют и брянские спортсмены.
Четвертый соревновательный день вновь принёс медали. На дистанции 200 метров в классе Т35 выступил Давид Джатиев. Он завоевал золотую медаль. Другой брянский бегун Артём Калашян остановился в шаге от пьедестала.
Читайте также
Новости регионов
Во имя Победы
На прошлой неделе Смоленск стал центром притяжения патриотичной молодёжи. С 23-го по 26 сентября в областном центре прошёл Всероссийский слёт «Послы Победы. Смоленск» с международным участием. Его торжественное открытие состоялось в КВЦ им. Тенишевых. «Организовали слёт совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы». Событие было приурочено к 80‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, освобождению города-героя Смоленска от немецко-фашистской оккупации, а также 40‑летию присвоения ему звания «Город-герой», – рассказал
От первого старта до сетевой компании
В Смоленской области насчитывается почти 80 тысяч индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которым оказывается поддержка со стороны региональных властей на каждом этапе становления бизнеса. «Начать своё дело помогает программа «Первый старт». Её участники могут получить грант до 500 тыс. рублей на реализацию своей бизнес-идеи. Открыть собственное дело также помогает социальный контракт. В зависимости от проекта он может достигать 700 тыс. рублей. В рамках программы «Агростартап» предприниматель может получить
Площадка с самым высоким флагштоком
В честь 82‑й годовщины освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков в Смоленске в Никольском переулке, на берегу Днепра, была торжественно открыта новая смотровая площадка. Здесь установили самый высокий в регионе флагшток. На высоте 35 метров развевается триколор размером 9 на 3 метра. Участие в открытии площадки принял губернатор Василий Анохин. Памятное место освятил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. Мероприятие объединило десятки неравнодушных смолян и гостей города, офицеров,
Сохранить и приумножить
Как в регионе восстанавливают объекты культурного наследия? Многовековая история России отражена в её культуре. И сегодня первостепенная задача – сохранить богатое наследие и приумножить его. Об этом говорили на пленарном заседании в рамках Х Парламентского форума «Историко-культурное наследие России», который прошёл в Великом Новгороде и был организован Советом Федерации совместно с Правительством Новгородской области. На заседании присутствовал губернатор Василий Анохин, который представил опыт Смоленской области. В работе
Учебный план
В областном центре обсудили реализацию региональной программы «Герои СВОего времени. Смоленск». Она является продолжением федерального проекта «Время героев» и направлена на подготовку управленцев из числа участников СВО. Участие в обсуждении приняли губернатор Василий Анохин и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров – гость отметил высокий уровень организации региональной программы в Смоленской области. «Бойцы, которые защищали страну
Отдых на берегу озера
В Демидовском муниципальном округе появится новый оздоровительный комплекс на базе действующего санатория имени Н.М. Пржевальского. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Василий Анохин. На прошлой неделе он подписал соглашение о реализации проекта с президентом Cosmos Hotel Group Александром Биба при участии основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Cosmos Hotel Group — это ведущий федеральный гостиничный