Брянский бегун завоевал «золото» чемпионата мира. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Нью-Дели в Индии продолжается чемпионат мира по паралимпийской лёгкой атлетике. В соревнованиях участвуют и брянские спортсмены.

Четвертый соревновательный день вновь принёс медали. На дистанции 200 метров в классе Т35 выступил Давид Джатиев. Он завоевал золотую медаль. Другой брянский бегун Артём Калашян остановился в шаге от пьедестала.