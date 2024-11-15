Брянский боец стал призёром Кубка России
Брянский боец стал бронзовым призёром Кубка России по восточному боевому единоборству. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
Кубок России по восточному боевому единоборству в дисциплине «вьет во дао» прошёл в Москве. Брянскую область на турнире представил воспитанник спортшколы «Вымпел» Владислав Лукутов. Мужчина выступал в весовой категории 90+кг . Спортсмен завоевал бронзовую медаль.
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