Брянский боец стал призёром Кубка России

Брянский боец стал бронзовым призёром Кубка России по восточному боевому единоборству. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Кубок России по восточному боевому единоборству в дисциплине «вьет во дао» прошёл в Москве. Брянскую область на турнире представил воспитанник спортшколы «Вымпел» Владислав Лукутов. Мужчина выступал в весовой категории 90+кг . Спортсмен завоевал бронзовую медаль.