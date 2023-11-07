Брянский каратист стал серебряным призёром Первенства ЦФО

Брянский каратист завоевал серебряную награду на Первенстве Центрального федерального округа по киокусинкай карате. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.

В Туле прошёл Чемпионат и Первенств Центрального федерального округа России по киокусинкай карате. На соревнования собрались более трёхсот спортсменов. В их числе и сборная Брянской области.

Брянский каратист Кирилл Обломов выступал в категории 12-13 лет до 40 кг. Он завоевал серебряную награду.