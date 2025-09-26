Город32

Брянский паралимпиец стал призёром Кубка России по пауэрлифтингу

2025, 26 сентября 11:57 Спорт
Брянский паралимпиец стал призёром Кубка России по пауэрлифтингу
Брянский паралимпиец стал призёром Кубка России по пауэрлифтингу. Об этом рассказали в городском спорткомитете. 

 

В Екатеринбурге проходит Кубок России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Участвуют в нём 117 атлетов.

В дисциплине «пауэрлифтинг» выступил воспитанник спортшколы олимпийского резерва «Олимп» Владислав Фролов. Он завоевал бронзовую награду.

