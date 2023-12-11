Брянский самбист выиграл Международные соревнования

Брянский самбист завоевал золотую награду Международных соревнований. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

Финальный этап международных соревнований Гран-При по самбо прошёл в Верхней Пышме Свердловской области. В нем участвовали более 100 спортсменов из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

Регион представил воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе Брянска Антон Мамонов. Он выступал в категории до 98 кг. Брянский самбист одержал несколько побед и стал чемпионом Гран-при.