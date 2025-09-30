Брянский спортсмен стал призёром чемпионата мира по лёгкой атлетике. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Чемпионат мира по паралимпийской лёгкой атлетике продолжается в городе Нью-Дели в Индии. В соревнованиях участвуют более тысячи спортсменов.

В толкании ядра (класс f53) выступил брянский легкоатлет Вячеслав Калеев. паралимпиец завоевал бронзовую медаль.