Брянский теннисист стал призёром международного турнира в Турции

Брянский теннисист стал серебряным призёром международного турнира в Турции. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В столице Турции Стамбуле прошёл международный турнир по теннису «Soul Cup». В нём участвовали спортсмены из 22 стран.

Россию представил юный брянский теннисист Георгий Абушенко. Воспитанник школы «Торпедо» в одиночном разряде в финале сразился с соотечественником Платоном Грипичем. Брянец уступил и стал серебряным призёром турнира.