Брянский теннисист стал призёром турнира в Смоленске

Брянский теннисист завоевал серебряную медаль на турнире в Смоленске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Смоленске прошёл межрегиональный турнир по настольному теннису. В них приняли участие спортсмены из 14 субъектов России и Республики Беларусь.

Брянскую область представили 28 юных воспитанников Дворца единоборств имени Артема Осипенко. Среди юниоров до 20 лет серебряным призёром турнира стал Сергей Коршунков. Он одержал шесть побед и допустил лишь одно поражение.