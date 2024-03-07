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Чемпионат России по самбо завершился в Брянске

2024, 07 марта 10:17 Спорт
Чемпионат России по самбо завершился в Брянске
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Более 700 спортсменов поучаствовали в чемпионате России по самбо в Брянске. Об этом сообщили в региональном спорткомитете. 

В Брянске завершился чемпионат России по самбо. Три дня на главной арене Дворца единоборств за награды боролись более 700 спортсменов из 73 регионов. Победителей и призёров на церемонии закрытия наградил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«На три дня Брянск стал столицей российского спорта, а Дворец единоборств имени Артёма Осипенко, десятикратного чемпиона мира, капитана сборной России по самбо, — местом притяжения любителей спорта и патриотов России. Это были захватывающие схватки, жаркие бои, победы и поражения, но самое главное, это был настоящий праздник спорта!» – подчеркнул глава региона. 

Брянский самбист, капитан сборной России Артём Осипенко стал бронзовым призёром в весовой категории 98 кг. Все победители будут участвовать в чемпионатах Европы и Мира.

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