Чемпионат России по самбо завершился в Брянске

Более 700 спортсменов поучаствовали в чемпионате России по самбо в Брянске. Об этом сообщили в региональном спорткомитете.

В Брянске завершился чемпионат России по самбо. Три дня на главной арене Дворца единоборств за награды боролись более 700 спортсменов из 73 регионов. Победителей и призёров на церемонии закрытия наградил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«На три дня Брянск стал столицей российского спорта, а Дворец единоборств имени Артёма Осипенко, десятикратного чемпиона мира, капитана сборной России по самбо, — местом притяжения любителей спорта и патриотов России. Это были захватывающие схватки, жаркие бои, победы и поражения, но самое главное, это был настоящий праздник спорта!» – подчеркнул глава региона.

Брянский самбист, капитан сборной России Артём Осипенко стал бронзовым призёром в весовой категории 98 кг. Все победители будут участвовать в чемпионатах Европы и Мира.