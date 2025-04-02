Чемпионка мира провела тренировку с юными брянскими боксёрами

Призёр чемпионата мира провела тренировку с юными брянскими боксёрами. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко прошёл уникальный мастер-класс. Тренировку с юными воспитанниками провела бронзовый призёр чемпионата мира по боксу 2025 года Елена Бабичева. Вместе с спортсменкоц и юными боксёрами приемы отрабатывал её тренер Сергей Акимченков.