Девять брянских ветеранов СВО участвуют в Кубке Защитников Отечества в Калужской области. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

Кубок Защитников Отечества в третий раз стартовал в Калужской области. В соревнованиях участвуют более двухсот ветеранов спецоперации из 28 регионов России.

Регион представляют девять военнослужащих. В их числе — Роман Сенченков и Максим Гордов, завоевавшие второе место в командном зачете на Играх несклоняемых, а также участник Первенства России по кибатлетике Валентин Андриенко.

Военные будут соревноваться в пулевой стрельбе, армрестлинге, стрельбе из лука, пауэрлифтинге, настольном теннисе и волейболе сидя. Кроме того для участников пройдут мастер-классы по этим видам спорта.