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Две медали завоевали брянские борцы в столице

2025, 08 апреля 14:33 Спорт
Две медали завоевали брянские борцы в столице
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Две медали завоевали брянские борцы в столице. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

 

В Москве прошло первенство России по восточному боевому единоборству в дисциплине «кобудо». В соревнованиях участвовали свыше 900 спортсменов из более 30 регионов.

Брянскую область представили спортсмены федерации восточного боевого единоборства.

Среди мальчиков 12-13 лет серебряным призёром стал Дмитрий Абраменков. Екатерина Зимина стала третьей среди девочек 12-13 лет.

 

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