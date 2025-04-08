Две медали завоевали брянские борцы в столице. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Москве прошло первенство России по восточному боевому единоборству в дисциплине «кобудо». В соревнованиях участвовали свыше 900 спортсменов из более 30 регионов.

Брянскую область представили спортсмены федерации восточного боевого единоборства.

Среди мальчиков 12-13 лет серебряным призёром стал Дмитрий Абраменков. Екатерина Зимина стала третьей среди девочек 12-13 лет.