Две медали завоевали брянские спортсмены на Первенстве России по многоборьям

Две медали привезли брянские спортсмены с Первенства России по многоборьям в Кирове. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Кирове прошло Первенство России по многоборьям среди юниоров и юниорок. На соревнованиях собрались свыше ста спортсменов из 23-х регионов России. Брянскую область представили воспитанники спортшколы «Русь».

В пятиборье среди юниорок U23 выступила Светлана Антошина. Она заработала 4202 очка и стала золотой медалисткой турнира. Спортсменка установила личный рекорд в беге на 60 метров.

В семиборье среди юниоров U20 брянский спортсмен Никита Стефанков набрал 5043 очка и завоевал «бронзу» первенства России.

Сборная Брянской области стала пятой среди всех команд.