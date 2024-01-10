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Дятьковские волейболисты выиграли межрегиональный турнир

2024, 10 января 16:29 Спорт
Дятьковские волейболисты выиграли межрегиональный турнир
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Дятьковские волейболисты выиграли Рождественский межрегиональный турнир. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта. 

В Дятьково в физкультурно спортивном комплексе «Олимп» прошёл Рождественский межрегиональный турнир по волейболу памяти директора завода «Анод» Ю.И. Акулова. Участвовали в соревнованиях мужские и женские команды из Дятьково, Брянска, Курчатова, Смоленска и Новомосковска.

Среди женщин первой стала команда «Электрон» из Дятьково. Серебреная награда досталась брянскому «Альянсу», а третье – «Электрону-1» из Дятьково.

«Золото» также взяла мужская команда из Дятьково. Второе место заняли спортсмены из Брянска, в третье – из Новомосковска.

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