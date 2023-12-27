Фестиваль для юных футболистов прошёл в Брянске
Новогодний фестиваль для юных футболистов прошёл в Брянске. Об этом рассказали в пресс-службе ФК «Динамо-Брянск».
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Бежица» прошел новогодний фестиваль футбола. В нём участвовали начинающие спортсмены. Свои навыки там продемонстрировали и девочки из футбольной академии «Динамо-Брянск». Комунду футболисток 5-7 лет тренирует Василий Бабенкин.
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