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Кубок губернатора по фехтованию стартовал в Брянске

2023, 19 декабря 09:04 Спорт
Кубок губернатора по фехтованию стартовал в Брянске
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Кубок губернатора по фехтованию впервые стартовал в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

Во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко в Брянске впервые стартовал Кубок губернатора региона по фехтованию. Участвуют в соревнованиях сильнейшие спортсмены в четырёх возрастных категориях. В первый день турнира награды получили самые юные участники. 

«Девять лет назад в Брянск переехал чемпион Европы и победитель этапов Кубка мира в составе сборной Украины Игорь Владимирович Ревуцкий, и благодаря ему в городе появилась первая секция по фехтованию. Важно, что достигший таких высот спортсмен занимается с детьми и передает свой опыт и знания», – отметил губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянске фехтованием занимаются 250 человек. Семь ребят имеют первый взрослый разряд, а 69 –  юношеские разряды.

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