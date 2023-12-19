Кубок губернатора по фехтованию стартовал в Брянске

Кубок губернатора по фехтованию впервые стартовал в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
Во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко в Брянске впервые стартовал Кубок губернатора региона по фехтованию. Участвуют в соревнованиях сильнейшие спортсмены в четырёх возрастных категориях. В первый день турнира награды получили самые юные участники.
«Девять лет назад в Брянск переехал чемпион Европы и победитель этапов Кубка мира в составе сборной Украины Игорь Владимирович Ревуцкий, и благодаря ему в городе появилась первая секция по фехтованию. Важно, что достигший таких высот спортсмен занимается с детьми и передает свой опыт и знания», – отметил губернатор региона Александр Богомаз.
В Брянске фехтованием занимаются 250 человек. Семь ребят имеют первый взрослый разряд, а 69 – юношеские разряды.
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