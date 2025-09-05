Легендарная российская баскетболистка провела мастер-класс для брянских спортсменов

Легендарная российская баскетболистка Наталья Водопьянова провела мастер-класс для брянских спортсменов. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

Брянск посетила баскетболистка, двукратный призер Олимпийских игр Наталья Водопьянова. Она побывала во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко. Легендарная спортсменка пообщалась с тренерами и их воспитанниками. Вместе с десятикратным чемпионом мира по самбо Артём Осипенко

Наталья Водопьянова провела автограф-сессию. А юные баскетболисты побывали на мастер-классе от олимпийской чемпионки. Она поделилась с юными спортсменами опытом и секретами.