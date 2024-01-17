Лучших спортсменов выбрали в Брянской области
10 лучших спортсменов 2023 года выбрали в Брянской области. Об этом рассказали в региональном профильном департаменте.
На заседании коллегии департамента физической культуры и спорта региона определили лучших спортсменов по итогам прошлого года. В ТОП-10 вошли Артём Осипенко (самбо), Илья Бородин (плавание), Мария Прохорец (лёгкая атлетика), Магомед Магомаев (спортивная борьба), Гаджимурад Алихмаев (спортивная борьба), Максим Могучев (тяжёлая атлетика), Татьяна Цыганкова (дзюдо), Данил Луппа (футбол), Владислав Аниканов (лёгкая атлетика лиц с ПОДА) и Анастасия Ильюшина (подводный спорт).
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