Масштабные соревнования по рукопашному бою прошли в Брянске

Чемпионат и первенство области по рукопашному бою собрали почти 300 спортсменов в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В спортивно-оздоровительном комплексе «Брянск» в областном центре прошли чемпионат и первенство по рукопашному бою. В них 267 бойцов от 12 лет и старше из муниципалитетов Брянщины, а также из Калужской, Курской и Смоленской областей.

Победителям и призёрам вручили медали и дипломы от профильного департамента. Чемпионы региона среди мужчин и женщин получили денежные призы.

На церемонии заместитель директора департамента физической культуры и спорта Брянской области Юлия Кирикова вручила удостоверение и знак «Мастера спорта России» по рукопашному бою призёру Кубка России Максиму Воропаеву, а также Почетную грамоту губернатора президенту Брянской областной федерации рукопашного боя Артему Анатольевичу Кузину.

Победители и призеры представят регион на первенстве и чемпионате Центрального федерального округа по рукопашному бою в городе Липецке (6+).