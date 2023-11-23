Открытые уроки по футболу прошли в школах Навлинского района

Открытые уроки в рамках проекта «Футбол в школе» прошли в двух школах Навлинского района. Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.

В Брянской области 62 образовательных учреждения участвуют в федеральный проект «Футбол в школе». Недавно открытые уроки по футболу прошли в Алтуховской и Кокоревской школах Навлинского района.

Президента Брянской областной федерации футбола Андрей Артемьев подарил участникам новые футбольные мячи, инвентарь и тренировочные майки от РФС. Ребята отрабатывали техники удара и ведения мяча. А потом юные спортсмены применяли полученные знания в дружеском матче.