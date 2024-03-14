Первенство по универсальному бою прошло в Брянске
На первенство по универсальному бою в Брянске собрались 280 спортсменов. Об этом рассказали в городском спорткомитете.
Во Дворце Единоборств имени Артёма Осипенко прошло открытое Первенство Брянска по универсальному бою в средствах защиты. В турнире участвовали 280 спортсменов. За меди боролись также бойцы из Смоленска и Калуги.
Большинство же наград досталось брянским спортсменам.
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