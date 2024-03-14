Первенство по универсальному бою прошло в Брянске

На первенство по универсальному бою в Брянске собрались 280 спортсменов. Об этом рассказали в городском спорткомитете.

Во Дворце Единоборств имени Артёма Осипенко прошло открытое Первенство Брянска по универсальному бою в средствах защиты. В турнире участвовали 280 спортсменов. За меди боролись также бойцы из Смоленска и Калуги.

Большинство же наград досталось брянским спортсменам.