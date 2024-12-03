Пять медалей завоевали брянские гиревики на всероссийских соревнованиях
Пять медалей завоевали брянские гиревики на всероссийских соревнованиях. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
В Калуге прошли Кубок Губернатора Калужской области и турнир «Путь к Олимпу» по гиревому спорту. Участвовали в соревнованиях свыше 500 атлетов из 29 субъектов России. В их числе — воспитанники спортшколы олимпийского резерва Брянска по борьбе.
На Кубке губернатора Максим Дубинин завоевал «серебро» в толчке по длинному циклу. Бронзовыми призёрами стали Андрей Мухитов и Виктория Ульянова.
На турнире «Путь к Олимпу» дебютировали брянские гиревики Александр и Даниил Кузнецовы. Оба стали вторыми в толчке по длинному циклу в своих возрастных категориях.