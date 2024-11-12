Пять наград завоевали брянские бойцы на чемпионате России

Пять наград завоевали брянские спортсмены на чемпионате России по рукопашному бою. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Московском центре боевых искусств прошёл чемпионат России по рукопашному бою. В нём участвовали 306 мужчин и женщин из 39 регионов. В их числе и сборная Брянской области.

В разделе «демонстрация техники» в абсолютной категории среди женщин воспитанница спортшколы «Торпедо» Брянска Виктория Климушкина стала серебряным призёром турнира.

В рукопашном бое чемпионом России стал мастер спорта России из Брянска Александр Горохов. Второе место занял Владислав Федосейский.

Бронзовые награды завоевали мастера спорта России Дамир Казанов и Владлена Иващенкова.

В медальном зачёте сборная Брянской области стала четвёртой.