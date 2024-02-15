Секция тайского бокса открылась в Суземке

В ФОКе Суземки открылась секция тайского бокса для детей. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В посёлке Суземка появилась секция тайского бокса. Появление нового для населенного пункта спортивного направление инициировали президент федерации тайского бокса-муайтай Брянской области Богдан Островский и настоятель храма во имя Святого Благоверного князя Александра Невского иерей Алексий Серебряков.

Секция для детей работает в физкультурно-оздоровительном комплексе «Прометей». Трижды в неделю занятия проводит чемпион Брянской области по тайскому боксу и кикбоксингу Артём Аниконов.