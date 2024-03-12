Семейные соревнования прошли на горнолыжном склоне в Брянске

21 семья поучаствовала в соревнованиях на горнолыжном склоне в Брянске. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

На горнолыжных склонах спортивного парка «Варяг» прошли соревнования «Папа, мама, я — спортивная семья». В массовых стартах участвовала 21 семья.

В результате нешуточной борьбы определились три финалиста. Бронзовая награда досталась семье Ходорич. Второе место заняла семья Жариковых. А победителем соревнований стала семья Горбатовых.