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Семейные соревнования прошли на горнолыжном склоне в Брянске

2024, 12 марта 08:00 Спорт
Семейные соревнования прошли на горнолыжном склоне в Брянске
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21 семья поучаствовала в соревнованиях на горнолыжном склоне в Брянске. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

На горнолыжных склонах спортивного парка «Варяг» прошли соревнования «Папа, мама, я — спортивная семья». В массовых стартах участвовала 21 семья. 

В результате нешуточной борьбы определились три финалиста. Бронзовая награда досталась семье Ходорич. Второе место заняла семья Жариковых. А победителем соревнований стала семья Горбатовых.

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