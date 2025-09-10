Три медали привезли с первенства ЦФО брянские каратисты

Две золотые и одну бронзовую медали привезли с первенства ЦФО брянские каратисты. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В городе Лобня Московской области прошло первенство Центрального федерального округа России по каратэ. Во Дворце спорта собрались 700 спортсменов в возрасте от 12 до 20 лет из 16 регионов.

Регион успешно представили воспитанники брянской спортшколы олимпийского резерва «Олимп». Среди участников 14-15 лет первым стал Илья Зверев. Также золотую медаль завоевала Юлия Малышкина. Она выступила в категории 16-17 лет. Бронзовая награда досталась Варваре Лопатина.

