Трубчевский хоккеисты выиграли региональный этап «Золотой шайбы»

В Трубчевске прошли заключительные матчи регионального этапа всероссийских соревнований «Золотая шайба». Участвовали в них команды юношей 13-14 лет. За призовые места боролись юные хоккеисты из Дятьково, Климово, Клинцов и Трубчевска

«Бронзу» завоевал «Авангард» из Климово. А хозяева льда «Вымпел» оказались сильнее клинцовского «Луча».

Награды победителям и призёрам врусили директор департамента физической культуры и спорта Брянской области Максим Рудин и президент федерации хоккея Брянской области Дмитрий Ларин.