Турнир «Богатыри Брянщины» прошёл в Брянске в День физкультурника. Об этом сообщили в городской администрации.

В День физкультурника прошёл турнир по силовому экстриму «Богатыри Брянщины». На площадке около Дворца единоборств имени Артема Осипенко собрались 12 атлетов и зрители. В числе участников — пять Мастеров спорта России по пауэрлифтингу.

Атлетов поприветствовали Почётные гости: директор департамента физической культуры и спорта Брянской области Максим Рудин, депутат Государственной Думы Николай Валуев и президент филиала РСБИ Брянской области Михаил Иванов.

Участники сразились в различных дисциплинах тяжелой атлетики на силу и выносливость, в том числе и необычные — буксировка автомобиля.