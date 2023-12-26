Турнир «Брянская снежинка» по быстрым шахматам стартовал в областном центре

Турнир «Брянская снежинка» по быстрым шахматам в областном центре собрал 1965 участников. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

В Брянске стартовал региональный турнир «Брянская снежинка» по быстрым шахматам. Они проходят по швейцарской системе в 9 туров. На соревнования собрались 195 участников из Брянской и Орловской областей.

Первыми боролись за награды 48 самых юных спортсменоы. Впервые в турнире участвовали воспитанники «Айти-Куба» из Дятьково. Один из них Матвей Степаненко и стал победителе, набрав 9 из 9 очков.