Турнир «Кубок Спортмастера» пройдёт в Брянске в сентябре. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

В Москве прошла встреча директора департамента физической культуры и спорта Брянской области Максима Рудина с заместителем генерального секретаря Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Денисом Федяевым. Они обсудили запуск в Брянске проекта «Кубок Спортмастера».

Школьный турнир в рамках программы «МИШКА-Спортмастер» проводит Ассоциация мини-футбола России (АМФР) при поддержке компании «Спортмастер». В Брянске в состязание войдёт турнир по мини-футболу, фестиваль футбола и семинары для преподавателей физической культуры. Поучаствуют в соревнованиях юноши и девушки в возрасте 13-14 лет из 68 школ города. В суперфинал вступят 136 команд.

Старт проект намечен на сентябрь 2025 года. А финал пройдёт в апреле 2026 года.

Возрастные ограничения 6+