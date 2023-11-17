Учителя физкультуры Брянщины освоили элементы самбо на недельных курсах
27 учителей физкультуры Брянщины освоили элементы самбо на недельных курсах в рамках программы «Самбо в школу». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
Во Дворце единоборств имени Артема Осипенко прошли недельные курсы в рамках программы «Самбо в школу». В них участвовали 27 преподавателей физкультуры. Тренеры спортшколы Роман Зубов и Дмитрий Бегленко обучали их базовым элементам самбо.
Все учителя прошли итоговую аттестацию и получили дипломы о прохождении курсов.
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