«Умную» спортплощадку открыли в брянском посёлке Бытошь. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В посёлке Бытошь Дятьковского района отметили годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков и День посёлка. Подарком к знаменательным датам стало «умная» спортивная площадка. Сооружение построили по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта Брянской области».

На церемонии открытия собрались жители посёлка, школьники и юные спортсмены. Их поздравили врио заместителя губернатора Брянской области Виталий Свинцов и представители районной администрации.

«Умная» спортивная площадка оснащена современным инвентарем. На просторном поле летом можно заниматься волейболом, теннисом, гимнастикой, футболом, баскетболом и легкой атлетикой. Зимой площадка станет кортом для тренировок по хоккею и фигурного катания.