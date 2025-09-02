В посёлке Дубровка появилась новая спортплощадка в рамках проекта «Поколение Спортмастер». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В посёлке Дубровка торжественно открыли новую спортивную площадку. Там есть турники, брусья, лавочки и упоры для качания пресса, лестницы и стол для тенниса. В церемонии принял участие директор профильного департамента региона Максим Рудин.

Новое пространсво для занятие спортном на свежем воздухе появилось благодаря проекту «Поколение Спортмастер». С 2014 года компания обустраивает зоны для воркаута по всей стране.