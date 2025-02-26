Ветерану СВО вручили золотой значок ГТО

Ветеран специальной военной операции из посёлка Локоть Владимир Иванченков поучаствовал в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». По результатам тестирования он завоевал золотой знак отличия. Директор споршколы «Олимп» Виктор Бирюков вручил награду ветерану.

Ветерану СВО из посёлка Локоть вручили золотой значок ГТО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Долгий путь домой В День поисковика Смоленщины на Родину передали останки двух бойцов Великой Отечественной вой­ны На осенней Вахте Памяти в 2024 году – она прошла в Рыбках Сафоновского района – бойцы поискового отряда «Долг» во главе с командиром Александром Орловым подняли останки красноармейца. По полуистлевшему солдатскому медальону поисковики смогли восстановить имя погибшего солдата: Иван Акимович Антюфеев – уроженец Алтайского края. Хотели жить, но… В День поисковика

СПОРТ «С УМОМ» Всё больше смолян выбирают спорт и здоровый образ жизни. Как свидетельствуют официальные данные, около 55% жителей региона систематически занимается физической культурой. Такие цифры назвал губернатор Василий Анохин. О развитии спорта и спортивной инфраструктуре на Смоленщине говорили в ходе прошедшей рабочей встречи в Москве Василий Анохин и Михаил Дегтярёв, глава Минспорта РФ. Отметим, что при поддержке профильного министерства за последние годы в регионе

ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ Туристический маршрут «Усадьбы и судьбы земли смоленской» получил статус национального. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Василий Анохин. Маршрут представляет собой путешествие протяжённостью 585 километров, которое включает 20 объектов с уникальной историей. Он знакомит жителей и гостей региона с усадебной культурой, местами, связанными с выдающимися земляками и соотечественниками: Михаилом Глинкой, Александром Грибоедовым, Павлом Нахимовым, Александром Твардовским, Анатолием Папановым и Марией Тенишевой. «Наша команда

ЖИЛЬЁ НА ПЕРИФЕРИИ В регионе продолжается строительство многоквартирных домов – жилые новостройки возникают не только в областном центре, но и в муниципалитетах. В этом году планируется построить многоквартирные дома в 12 муниципальных округах: Вяземском, Гагаринском, Демидовском, Дорогобужском, Ельнинском, Кардымовском, Монастырщинском, Починковском, Рославльском, Руднянском, Сафоновском и Смоленском. По федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» будут возведены многоэтажные и частные дома ещё в трёх локациях – в Починке, Рудне, Хиславичском и Угранском МО. О таких планах

ВАЖНАЯ МИССИЯ Смоляне презентовали свою продукцию в Абу-Даби На прошлой неделе инвестиционный и экспортный потенциал Смоленщины представили деловым кругам Объединённых Арабских Эмиратов. Бизнес-­миссию крупных производителей региона в составе делегации Российского экспортного центра (РЭЦ) возглавил губернатор Василий Анохин. «Опыт работы нашей команды вызывает интерес, так как подкреплён реальными результатами – Центр поддержки экспорта Смоленской области второй год подряд становится лучшим