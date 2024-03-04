Юная брянская фехтовальщица выиграла турнир в Смоленске

Юная брянская фехтовальщица выиграла «золото» межрегионального турнира в Смоленске. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

В Смоленске прошли соревнования по фехтованию. В возрастной категории до 12 лет в межрегиональном турнире золотую медаль завоевала брянская спортсменка Полина Воронко.

На Всероссийском уровне в возрастной категории до 18 лет регион представила Екатерина Прусакова. Она стала седьмой.