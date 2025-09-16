Юные брянские бойцы завоевали семь медалей на фестивале в Москве

Юные брянские бойцы завоевали семь медалей на фестивале рукопашного боя в Москве. Об этом сообщили в соцсетях Брянского губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина.

14 сентября в столице прошёл четвёртый этап фестиваля Федерации рукопашного боя города Москвы. На турнире собрались спортсмены из разных регионов страны.

Брянскую область представили воспитанники объединения «Рукопашный бой» губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина.

Золотые медали завоевали Мария Локонова, Дмитрий Деревянко и Александр Лаврушин. На вторую ступень пьедестала почёта поднялись Макар Семенов, Георгий Лаврушин и Святослав Бударов. Бронзовым призёром стал Леонид Кудрявцев.