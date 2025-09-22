Юные брянские дзюдоисты завоевали четыре медали на столичном турнире. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Москве прошел традиционный турнир ЦСКА по дзюдо памяти Заслуженного Мастера спорта Михаила Мухаметшина. В соревнованиях участвовали мальчики и девочки до 11 и 13 лет из разных регионов страны.

Брянск представили воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе. Серебряные медали завоевали Ярослав Семченков и София Решетнева. Бронзовыми призёрами турнира стали Карима Матьякубова и Кирилл Пызин.