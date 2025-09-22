Юные брянские дзюдоисты завоевали четыре медали на столичном турнире
Юные брянские дзюдоисты завоевали четыре медали на столичном турнире. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
В Москве прошел традиционный турнир ЦСКА по дзюдо памяти Заслуженного Мастера спорта Михаила Мухаметшина. В соревнованиях участвовали мальчики и девочки до 11 и 13 лет из разных регионов страны.
Брянск представили воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе. Серебряные медали завоевали Ярослав Семченков и София Решетнева. Бронзовыми призёрами турнира стали Карима Матьякубова и Кирилл Пызин.
Читайте также
Новости регионов
О чём губернатор Василий Анохин говорил с Владимиром Путиным?
На прошлой неделе в Москве состоялась встреча губернатора Василия Анохина с Президентом РФ Владимиром Путиным. Василий Николаевич доложил главе государства о результатах работы за два года, о выполнении поручений и планах развития Смоленской области. Подробностями встречи глава региона поделился со смолянами. Одна из ключевых тем общения – работа по поддержке участников СВО и их близких.«В
Сделано в Смоленске
Тему экспортного потенциала обсудили на прошлой неделе в Смоленске – город стал площадкой проведения окружного совещания по вопросам реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Оно объединило свыше 300 участников, среди которых генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, представители органов власти, бизнеса и эксперты из 18 регионов ЦФО. «Главная тема совещания — внедрение Регионального экспортного