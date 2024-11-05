Юные брянские футболистки выиграли в турнире против мальчиков

Юные брянские футболистки «Спартака» выиграли в турнире против мальчиков. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Турнир по футболу «ALIMPIKA CUP-24» прошёл в областном центре. В нём участвовали пять команд мальчиков и три команды девочек 6-7 лет из брянских спортшкол.

Юные воспитанницы «Спартака» выступили двумя составами. В полуфинале они сыграли между собой. «Спартак-1» вышел в финал и завоевал «золото». А девочки «Спартака-2» заняли третье место.

Лучшим игроком турнира стала спартаковка Виктория Полосухина, а лучшим нападающим — её одноклубница Алина Шкобенева.