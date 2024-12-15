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Юные брянские лыжники завоевали шесть медалей Удмуртии

2024, 15 декабря 14:46 Спорт
Юные брянские лыжники завоевали шесть медалей Удмуртии
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Юные брянские лыжники завоевали шесть медалей на соревнованиях в Удмуртии. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

 

В спортивно-оздоровительном лыжном комплексе имени Кулаковой в Ижевске прошёл 1-й этап «Кубка Русклимата» Республиканских соревнований «СТРИЖ» на призы лыжного клуба Максима Вылегжанина. В них участвовали мальчики и девочки 5 — 9 лет.

Брянские спортсмены завоевали шесть наград. Первое место заняли Никита Коротченков, Александра и Варвара Суганова, Иван Богатырев заняли первые места. Бронзовыми призёрами стали Дмитрий Ребёнок и Дарья Хайдукова. В шаге пьедестала остановился Сергей Шишков

 

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