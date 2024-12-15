Юные брянские лыжники завоевали шесть медалей Удмуртии

Юные брянские лыжники завоевали шесть медалей на соревнованиях в Удмуртии. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В спортивно-оздоровительном лыжном комплексе имени Кулаковой в Ижевске прошёл 1-й этап «Кубка Русклимата» Республиканских соревнований «СТРИЖ» на призы лыжного клуба Максима Вылегжанина. В них участвовали мальчики и девочки 5 — 9 лет.

Брянские спортсмены завоевали шесть наград. Первое место заняли Никита Коротченков, Александра и Варвара Суганова, Иван Богатырев заняли первые места. Бронзовыми призёрами стали Дмитрий Ребёнок и Дарья Хайдукова. В шаге пьедестала остановился Сергей Шишков