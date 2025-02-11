Юные брянские самбисты привезли 19 наград из Людиново

Юные брянские самбисты привезли 19 наград с межрегионального турнира в Людиново. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В городе Людиново Калужской области прошёл девятый межрегиональный турнир по самбо. Соревнования посвящены тренеру Вилору Казакову. На ковер вышли мальчики 9-10 лет и девочки 7 — 14 лет.

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе Брянска завоевали 19 наград: семь золотых медалей, четыре серебряные и восемь бронзовых.