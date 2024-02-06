Юные хоккеисты из Клинцов выиграли региональный этап «Золотой шайбы»
Юные хоккеисты из Клинцов выиграли региональный этап Всероссийского турнира «Золотая шайба». Об этом рассказали в областном профильном департаменте.
В Брянской области завершился второй этап Всероссийских соревнований «Золотая шайба». За награды боролись юноши 2009 — 2010 годов рождения.
«Золото» турнира разыграли команды из Клинцов и Климово. Юные хоккеисты из Клинцов выиграли со счётом 8:0. Они представят регион в финальном этапе соревнований.
А бронзовыми призёрами стали хоккеисты из Трубчевска. Они разгромили сверстников из Жуковки со счётом 7:0.
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