Юный брянский теннисист стал призёром турнира в Испании

Юный брянский теннисист завоевал бронзовую медаль турнира в Испании. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Бенидорм прошёл открытый чемпионат Испании по теннису. Участвовали в турнире юноши до 14 лет из 31 страны.

Россию представил воспитанник спортивной школы «Горизонт» Георгий Абушенко. Он дошёл до полуфинала, где встретился с американским теннисистом Камелотом Карнелло. Брянец уступил сопернику, завоевав бронзовую медаль международного турнира.