Женщины сыграли в хоккей с мужчинами в Новозыбкове в День защитников Отечества. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Ледовом дворце спорта в Новозыбкове прошёл товарищеский матч по хоккею. Мероприятие посвятили Дню защитника Отечества. На льду встретились женская команда «Авангард» из Климово и ХК «Олимп» из Новозыбков.

Игра получилась захватывающей. Встреча закончилась со счётом 6:4. В свой праздник мужчины оказались сильнее.