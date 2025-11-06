Брянская спортсменка завоевала три медали на чемпионате мира по пауэрлифтингу. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Турции прошёл чемпионат Мира по пауэрлифтингу среди спортсменов с нарушением зрения. Участие в турнире брянские брянские тяжелоатлеты.

Воспитанница спортшколы олимпийского резерва «Олимп» Брянска Елизавета Саласина в дисциплине«жим лежа» завоевала золотую медаль. В троеборье -она стала серебряным призёром. В абсолютном зачёте брянская тяжелоатлетка заняла третье место.