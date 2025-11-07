Две медали завоевали дзюдоисты из Брянска на международном турнире. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Новозыбкове прошёл международный турнир по дзюдо «Дружба славянских народов». Участие в нём приняли юноши из Брянской области и Республики Беларусь.

Брянск успешно представили воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе. Первое место занял Артём Козлов. Бронзовым призёром стал Иван Белоусов.