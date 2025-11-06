Юная брянская теннисистка стала первой на турнире в Смоленске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Смоленске прошёл турнир «Школьная теннисная лига». Участвовали в соревнованиях спортсмены в возрасте до 11 лет из разных регионов.

Брянск успешно представила воспитанница спортивной теннисной школы «Горизонт» Александра Сидорова. Девочка завоевала золотую медаль турнира.