Рецидивист из Навли ответит в суде за покушение на убийство женщины. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Навлинский районный суд рассмотрит уголовное дело о покушении на убийство, причинение лёгкого вреда здоровью и нарушение административного надзора. В преступлениях обвинили 46-летнего ранее судимого жителя посёлка Навля.

По версии следствия, вечером 10 июня пьяный фигурант со своей знакомой был в квартире её подруги. Между обвиняемым и хозяйкой произошла ссора. Мужчина схватил молоток и отвёртку и стал наносить женщине удары в голову. Потерпевшая потеряла сознание. Она осталась жива лишь благодаря своевременно помощи врачей. Также, фигурант, угрожая убийством, несколько раз ударил по лицу свою знакомую.

Кроме того, в июне 2025 года обвиняемый угрожал убить с помощью молотка и топора двух человек.

При этом фигурант находился под административным надзором. Он неоднократно нарушал возложенные на него судом ограничения.